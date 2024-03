Haining China Leather Market Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) für die Haining China Leather Market-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI beträgt 33,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 37 zeigt. Auch dies deutet auf eine neutrale Situation hin.

Die technische Analyse der Aktie ergibt einen Durchschnitt von 4,36 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,71 CNH, was einem Unterschied von -14,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristig neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war mittel, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine positive Stimmung, die hauptsächlich in den sozialen Medien zum Ausdruck kommt. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen über die Aktie war positiv, und auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments eine Bewertung von "Gut".