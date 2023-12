Haining China Leather Market Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Haining China Leather Market wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Haining China Leather Market derzeit bei 4,68 CNH. Dies führt zur Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 4,42 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -5,56 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Der GD50 liegt derzeit bei 4,26 CNH, was einer Differenz von +3,76 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat erfährt die Aktie weder deutlich mehr noch weniger Beachtung als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Haining China Leather Market-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI der Haining China Leather Market bei 42,86, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".