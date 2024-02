Haining China Leather Market Aktie: Pleite oder Chance?

Die Aktie der Haining China Leather Market hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,51 CNH aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 3,65 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -19,07 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, welcher bei 3,93 CNH liegt und somit eine Abweichung von -7,12 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Auch hier erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, was insgesamt zu einer negativen Einschätzung des Unternehmens bezüglich der einfachen Charttechnik führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten hingegen auf eine positive Einschätzung und Stimmung bezüglich der Haining China Leather Market-Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 14 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für die Haining China Leather Market-Aktie, die auf unterschiedlichen Analysemethoden basiert.