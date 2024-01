Haining China Leather Market Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Haining China Leather Market in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Es stellte sich heraus, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Sinne hat die Aktie von Haining China Leather Market in den letzten Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war auf dem üblichen Niveau. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Haining China Leather Market.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Haining China Leather Market-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,65 CNH. Der letzte Schlusskurs (4,16 CNH) weicht somit um -10,54 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 4,27 CNH, was einer Abweichung von -2,58 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Haining China Leather Market-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Haining China Leather Market ergibt sich ein RSI7 von 28,57 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung vorliegt. Insgesamt erhält das Haining China Leather Market-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.