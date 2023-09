Hainan platziert Offshore-Anleihen in Höhe von 5 Milliarden RMB in Hongkong

Haikou, China (ots/PRNewswire) -Ein Bericht des Hainan International Media Center (HIMC):Chinas südlichste Provinz Hainan hat am 13. September in der Sonderverwaltungszone Hongkong Offshore- Anleihen (auch Dim-Sum- Anleihen genannt) im Wert von 5 Milliarden Yuan (686 Millionen US-Dollar) ausgegeben, die an der Hongkonger Börse notiert sind.Die von der Hong Kong Quality Assurance Agency zertifizierten neuen Hainan-Anleihen umfassen 3 Milliarden Yuan in zweijährigen Anleihen für nachhaltige Entwicklung mit einem Kupon von 2,45 %, 1 Milliarde Yuan in dreijährigen "grünen" Anleihen mit Schwerpunkt auf Biodiversität mit einem Kupon von 2,53 % und 1 Milliarde Yuan in fünfjährigen "blauen" Anleihen für meeresbezogene Projekte im Zusammenhang mit dem Meer mit einem Kupon von 2,70 %.Der Anleihen -Verkauf ist bei den Anlegern auf große Resonanz gestoßen, mit bestätigten Aufträgen von insgesamt 35 Konten aus verschiedenen Ländern und Regionen, darunter Policen- und Geschäftsbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Fonds. Die Aufträge beliefen sich in der Spitze auf insgesamt 12,9 Milliarden Yuan (1,77 Milliarden US-Dollar), womit die Anleihe um das 2,58-fache überzeichnet wurde.Die Abwicklung der zugeteilten Anleihen erfolgt über die Hainan Free Trade (FT)-Konten, ein konvertierbares Buchhaltungssystem mit RMB als Basiswährung. Diese Konten sollen dem erwarteten Anstieg der grenzüberschreitenden Transaktionen und der ausländischen Investitionen im Freihandelshafen Hainan gerecht werden.Dies ist das zweite Mal, dass die Regierung von Hainan Offshore-Anleihen in Hongkong emittiert, nachdem sie im vergangenen Jahr bereits erfolgreich "blaue" Anleihen und Anleihen für nachhaltige Entwicklung emittiert hat. In diesem Jahr wird Hainan als erste lokale Regierung auf dem chinesischen Festland das Wasser testen, indem sie die ersten "grünen" Anleihen des Landes zum Thema Biodiversität emittiert und damit internationalen Anlegern mehr Möglichkeiten der Vermögensallokation für RMB-Anleihen bietet.Die Erlöse aus dem Verkauf der Anleihen werden in erster Linie in die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und des Bildungswesens sowie in die Stärkung des Meeresschutzes, der Umweltüberwachung und -sanierung und des Schutzes der biologischen Vielfalt fließen.Die Regierung von Hainan gibt diese Offshore-Anleihen aus, zur Vertiefung der Reform und Öffnung, zur Beschleunigung der Umsetzung von Strategien für eine nachhaltige Entwicklung und zur Förderung der Entwicklung der nationalen Pilot-Zone für ökologische Zivilisation.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2210971/Located_Haikou_Dayingshan_Central_Business_District_Window_Global_Trade__WGT.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hainan-platziert-offshore-anleihen-in-hohe-von-5-milliarden-rmb-in-hongkong-301928368.htmlPressekontakt:Shumin Chen,thisishainan@163.comOriginal-Content von: Hainan International Media Center (HIMC), übermittelt durch news aktuell