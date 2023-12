Hainan Yedao Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von Hainan Yedao verzeichnet eine Rendite von -3,2 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Verbrauchsgütersektor, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Getränkebranche liegt die mittlere Rendite bei -4,22 Prozent, und auch hier übertrifft Hainan Yedao mit 1,02 Prozent den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hainan Yedao-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,29 CNH. Der letzte Schlusskurs von 10,43 CNH weicht somit um -7,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (10,15 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,76 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hainan Yedao-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Hainan Yedao untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Zu den weichen Faktoren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Hainan Yedao eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt.