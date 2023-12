Hainan Yedao Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Hainan Yedao-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 30,74 neutral. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Hainan Yedao nach RSI-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie im Durchschnitt liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erfährt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Wertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hainan Yedao-Aktie verläuft derzeit bei 11,25 CNH. Der Aktienkurs selbst liegt mit 11,2 CNH leicht darunter, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich jedoch ein positiver Unterschied von +10,02 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse daher ein "Gut"-Befund.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Hainan Yedao im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor eine Rendite von -3,2 Prozent erzielt hat, was 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt die Aktie ebenfalls 2,01 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie für Hainan Yedao.