Hainan Yedao Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Hainan Yedao ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Die Auswertung der Stimmungsänderung zeigt keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, weshalb auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Hainan Yedao überverkauft ist, weshalb das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Zusammen erhält das Hainan Yedao-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In technischer Hinsicht ist die Hainan Yedao-Aktie derzeit -11,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -18,55 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.