Hainan Yedao Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Hainan Yedao-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,99 CNH verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 9,7 CNH um -11,74 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 10,36 CNH liegt mit einem aktuellen Schlusskurs von 9,7 CNH darunter, was zu einer Abweichung von -6,37 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Getränke"-Branche hat die Hainan Yedao-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,2 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -10,76 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,56 Prozent für Hainan Yedao in dieser Branche. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -10,94 Prozent, wobei Hainan Yedao 7,73 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Hainan Yedao in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien zu Hainan Yedao veröffentlicht wurden. Zudem wurde in den letzten Tagen besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung und in den verschiedenen Kategorien der technischen Analyse für die Hainan Yedao-Aktie.