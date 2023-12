Hainan Yedao Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Hainan Yedao hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt und liegt derzeit mit einem Kurs von 10,67 CNH um +4,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei -4,99 Prozent, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Diskussion und Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Branchenvergleich hat die Hainan Yedao in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,2 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -6,02 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +2,82 Prozent bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -3,02 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Hainan Yedao in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält die Hainan Yedao daher eine "Gut"-Bewertung.