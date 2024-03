Hainan Yedao Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert der Hainan Yedao bei 43,22, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert unterstützen diese Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Hainan Yedao-Aktie für die letzten 200 Handelstage (10,29 CNH) um -11,08 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (9,15 CNH) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen nur eine geringfügige Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Rendite von Hainan Yedao um mehr als 8 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.