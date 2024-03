Hainan Strait Shipping Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Hainan Strait Shipping wird anhand des 7-tägigen RSI von 15,38 Punkten als überverkauft bewertet und erhält daher ein "Gut"-Rating. Auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI von 27,51 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb sie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei Hainan Strait Shipping. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist hingegen insgesamt besonders positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich zum Punkt Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Strait Shipping beträgt 36, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als neutral eingestuft wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.