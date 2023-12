Hainan Strait Shipping Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte sieben Tage lang grün an, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hainan Strait Shipping unterhalten. Basierend auf dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Hainan Strait Shipping liegt bei 37,21, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen abdeckt, beläuft sich auf 38,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche hat Hainan Strait Shipping in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,95 Prozent erzielt, wobei die durchschnittliche Performance dieser Branche bei 0,42 Prozent lag. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -0,76 Prozent hatte, liegt Hainan Strait Shipping 9,12 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Hainan Strait Shipping-Aktie ein Durchschnitt von 6,08 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,95 CNH, was einer Abweichung von -2,14 Prozent entspricht, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (5,73 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Zusammenfassend erhält Hainan Strait Shipping daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.