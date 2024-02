Hainan Strait Shipping Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Hainan Strait Shipping: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Aktie von Hainan Strait Shipping wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,36 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Marine-Branche weist einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Hainan Strait Shipping-Aktie um +3,17 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hainan Strait Shipping-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur Branche "Marine" erzielte die Hainan Strait Shipping-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,45 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,44 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,89 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Hainan Strait Shipping um 26,02 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Hainan Strait Shipping-Aktie momentan als "überverkauft" eingestuft, was auf eine gute Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Hainan Strait Shipping-Aktie, sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis, sowie im Branchenvergleich und im Hinblick auf den RSI.