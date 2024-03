Hainan Strait Shipping Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Dividendenrendite für Hainan Strait Shipping beträgt derzeit 0,85 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,1 Prozent. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Hainan Strait Shipping beträgt 29,63, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 41, was als neutral betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für Hainan Strait Shipping war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit sechs Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen war die Stimmung neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung der Stimmung festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hainan Strait Shipping daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.