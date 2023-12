Hainan Strait Shipping Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Hainan Strait Shipping liegt der RSI bei 52,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 32,8, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein Rating von "Neutral" auf der Basis des RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Hainan Strait Shipping eine Rendite von 8,39 Prozent auf, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche liegt die Rendite mit 6,96 Prozent deutlich darüber. Daher erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Hainan Strait Shipping ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,24, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Hainan Strait Shipping-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für das Unternehmen auf der Basis des RSI, der Branchenvergleich Aktienkurs, fundamentaler Kriterien und technischer Analyse.