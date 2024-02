Hainan Shennong Gene Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Hainan Shennong: Aktie mit negativer Dividende und unterdurchschnittlicher Rendite

Die Aktie des Unternehmens Hainan Shennong weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel eine Dividende von 0 % auf, was zu einer niedrigeren Ausschüttung führt. Dies stellt eine Differenz von 1,85 Prozentpunkten dar und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,62 Prozent, was eine Unterperformance von 9,9 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" liegt bei -20,41 Prozent, während Hainan Shennong aktuell 10,21 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Shennong einen Wert von 136,99 auf, der in einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnte in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung festgestellt werden. Dies ist auf eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien zurückzuführen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ist Hainan Shennong in verschiedenen Bereichen mit einer Gesamtbewertung von "Schlecht" zu bewerten.