Hainan Shennong Gene Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Hainan Shennong: Aktuelle Bewertungen und Analysen

Der Aktienkurs von Hainan Shennong erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,65 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche, die im Durchschnitt um -10,76 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -9,89 Prozent für Hainan Shennong. Auch im Sektor "Verbrauchsgüter" lag die Rendite mit -10,94 Prozent unter dem Durchschnitt, und Hainan Shennong verzeichnete eine Unterperformance von 9,71 Prozent.

Darüber hinaus führte diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt, um die Aktienkurse einzuschätzen. Die Bewertungen auf sozialen Plattformen ergaben überwiegend positive Kommentare und Befunde über Hainan Shennong. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" führte.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Hainan Shennong derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Die große Differenz von 1,7 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,7 %) führte zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab eine negative Bewertung für Hainan Shennong. Der GD200 (gleitender Durchschnittskurs über 200 Tage) liegt bei 3,48 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,2 CNH um -8,05 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) über die letzten 50 Tage liegt bei 3,35 CNH, was einer Abweichung von -4,48 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Hainan Shennong basierend auf den aktuellen Bewertungen und Analysen.

