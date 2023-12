Hainan Shennong Gene Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 136,99 liegt die Aktie von Hainan Shennong auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, der bei 0 Prozent liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Hainan Shennong eine Performance von -20,65 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -9,36 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hainan Shennong um -11,29 Prozent unterperformt hat. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,64 Prozent hatte, liegt Hainan Shennong um 11,01 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hainan Shennong-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,51 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3,25 CNH deutlich darunter (Unterschied -7,41 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,37 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,56 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Hainan Shennong-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Hainan Shennong die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Hainan Shennong insgesamt ein "Neutral"-Wert.