Hainan Shennong Gene Aktie: Was für ein Plan!

Hainan Shennong: Analyse der Aktienbewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Shennong liegt derzeit bei 136,99, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen vergleichbaren Wert von 0 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese in Relation zum aktuellen Kursniveau bei 0 Prozent liegt, was 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 1,7) liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Hainan Shennong-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) mit einem Wert von 52,17 als auch der RSI25 (für 25 Tage) mit einem Wert von 59,65 führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Des Weiteren lässt sich über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung in Bezug auf Hainan Shennong beobachten. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Hainan Shennong derzeit hinsichtlich verschiedener Kriterien wie Fundamentaldaten, Dividendenrendite, Relative Strength Index und Sentiment eine neutrale Bewertung erhält.