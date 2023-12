Hainan Ruize New Building Material Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hainan Ruize New Building Material-Aktie beträgt aktuell 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 54,55 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war an fünf Tagen positiv und an zwei Tagen negativ geprägt. In den letzten Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hainan Ruize New Building Material diskutiert, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,05 CNH für die Hainan Ruize New Building Material-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,8 CNH, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,81 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Ruize New Building Material bei 1372, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Baumaterialien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und fundamentalen Kriterien für die Hainan Ruize New Building Material-Aktie eine neutrale Einschätzung.