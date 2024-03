Hainan Ruize New Building Material Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Ruize New Building Material liegt derzeit bei 1372. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Baumaterialien"-Branche befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, der bei etwa 0 Prozent liegt. Gemessen an fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In den letzten 12 Monaten hat Hainan Ruize New Building Material eine Performance von -36,63 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ist dies eine Underperformance von -15,32 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Baumaterialien"-Branche, der bei -21,31 Prozent liegt. Der gesamte "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -21,31 Prozent, was bedeutet, dass Hainan Ruize New Building Material sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich schlecht abschneidet.

Was die Dividendenrendite betrifft, so weist Hainan Ruize New Building Material derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,02 % liegt. In Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden wird die Aktie daher als schlecht eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei einem Schlusskurs von 2,73 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,38 CNH, was einem Unterschied von -12,82 Prozent entspricht, und führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 2,38 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt von 2,34 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Hainan Ruize New Building Material daher eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien als auch in der technischen Analyse.