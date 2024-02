Hainan Ruize New Building Material Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Hainan Ruize New Building Material wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führte. Insgesamt erhält Hainan Ruize New Building Material in diesem Punkt daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Hainan Ruize New Building Material eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Baumaterialien erzielt werden, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,09 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten zwei Wochen wurde Hainan Ruize New Building Material von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Der Wert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von Hainan Ruize New Building Material liegt mit 1372,09 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Baumaterialien", was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.