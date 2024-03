Hainan Ruize New Building Material Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Aktienkurs von Hainan Ruize New Building Material fiel in den letzten 12 Monaten um -31,61 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche, die im Durchschnitt um -24,79 Prozent gesunken sind. Der "Materialien"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -24,79 Prozent im letzten Jahr, und Hainan Ruize New Building Material lag 6,82 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Hainan Ruize New Building Material gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Das Unternehmen erhält daher in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch stärker, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Hainan Ruize New Building Material in diesem Bereich daher ein "Gut".

Die aktuelle Dividendenrendite für Hainan Ruize New Building Material beträgt 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,1 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) des Unternehmens führt zu einer Einstufung von "Neutral". Sowohl der RSI als auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deuten auf eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".