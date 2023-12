Hainan Ruize New Building Material Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Hainan Ruize New Building Material-Aktie beträgt aktuell 67 über die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier als "neutral" eingestuft wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,17 eine "neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hainan Ruize New Building Material-Aktie liegt bei 1372, was im Vergleich zur Branche "Baumaterialien" als durchschnittlich eingestuft wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen somit ebenfalls eine "neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Hainan Ruize New Building Material-Aktie bei -12,81 Prozent, was 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,08 CNH liegt, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Hainan Ruize New Building Material-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen mit einem "neutral"-Rating versehen.