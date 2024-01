Hainan Ruize New Building Material Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Hainan Ruize New Building Material-Aktie zeigt eine Abweichung von -8,25 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger zeigen sich in den sozialen Medien überwiegend positiv gegenüber Hainan Ruize New Building Material. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Ruize New Building Material beträgt aktuell 1372, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Baumaterialien" als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hainan Ruize New Building Material mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.