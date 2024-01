Hainan Mining Aktie: Das ist erstaunlich

Die Aktienanalyse von Hainan Mining zeigt, dass das Unternehmen in verschiedenen Bereichen unterschiedlich abschneidet. In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Stimmungsänderung wird positiv bewertet, was zu einem insgesamt guten Wert für Hainan Mining führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein neutrales Bild. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 6,76 CNH, wobei der aktuelle Kurs mit 6,63 CNH um -1,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den letzten 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 6,6 CNH, was einer Abweichung von +0,45 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") schneidet Hainan Mining mit einer Rendite von -10,41 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit -6,89 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI deutet darauf hin, dass die Hainan Mining-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Hainan Mining eine gute Bewertung für diesen Punkt der Analyse.