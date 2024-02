Hainan Jingliang Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hainan Jingliang derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7,31 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (6,11 CNH) um -16,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage von 6,63 CNH deutet auf eine Abweichung von -7,84 Prozent hin, was das Rating insgesamt als "Schlecht" bestätigt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen negativ für Hainan Jingliang. Die Stimmung der Marktteilnehmer war entsprechend im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit um das Unternehmen bestätigen dieses Rating zusätzlich.

Die Analyse der Analysten ergab hingegen, dass die sozialen Medien überwiegend positive Kommentare zu Hainan Jingliang enthielten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Hainan Jingliang weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für den 7- und 25-Tage-RSI führt.

Insgesamt erhält die Hainan Jingliang-Aktie aufgrund dieser Analysen ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments, sowie ein "Gut"-Rating basierend auf den sozialen Medien. Der RSI führt zu einer "Neutral"-Bewertung, die das Gesamtbild der Aktie abschließt.