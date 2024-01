Hainan Jingliang Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Hainan Jingliang ist derzeit 2,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -8,72 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Hainan Jingliang insgesamt positiv sind. Auch die besprochenen Themen rund um das Unternehmen waren überwiegend positiv. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Hainan Jingliang wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hainan Jingliang zeigt einen Wert von 54,84, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25 von 60 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird der RSI daher als "Neutral" eingestuft.