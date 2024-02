Hainan Jingliang Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Hainan Jingliang herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hainan Jingliang weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt einen Wert von 56,32, was auch hier auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für das Hainan Jingliang-Wertpapier.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Hainan Jingliang derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes beträgt 7,31 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (6,11 CNH) um -16,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,63 CNH, was zu einer Abweichung des Aktienkurses von -7,84 Prozent führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Hainan Jingliang in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussionen über das Unternehmen führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen über Hainan Jingliang aufgegriffen haben. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung für die Aktie.

Abschließend lässt sich sagen, dass Hainan Jingliang aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments als "Neutral" eingestuft wird.