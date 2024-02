Hainan Huluwa Pharmaceutical Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Hainan Huluwa Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 15,22 CNH gehabt, während der aktuelle Kurs bei 11,73 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 14,31 CNH liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an sieben Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Auch das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hainan Huluwa Pharmaceutical liegt bei 45,31 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Hainan Huluwa Pharmaceutical nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich für die Hainan Huluwa Pharmaceutical-Aktie eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Hainan Huluwa Pharmaceutical-Analyse vom 22.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hainan Huluwa Pharmaceutical jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hainan Huluwa Pharmaceutical-Analyse.

Hainan Huluwa Pharmaceutical: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...