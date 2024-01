Hainan Haiyao Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen können die Einschätzungen für Aktien verändern. Bei Hainan Haiyao wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. An 11 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hainan Haiyao diskutiert.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie aktuell 0, was eine negative Differenz im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" darstellt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hainan Haiyao liegt bei 59,46, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69 und wird ebenfalls als neutral bewertet. Insgesamt wird die Kategorie daher als neutral eingestuft.