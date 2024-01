Hainan Haiyao Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Aktienkurs von Hainan Haiyao hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,9 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,33 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hainan Haiyao eine Outperformance von +4,57 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -1,8 Prozent, und Hainan Haiyao lag 6,69 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Haiyao 2051. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Hainan Haiyao aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Hainan Haiyao. An 11 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Hainan Haiyao derzeit bei 4,81 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,4 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -8,52 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit 4,71 CNH, was einer Differenz von -6,58 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".