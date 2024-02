Hainan Haiyao Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen. Dies dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Hainan Haiyao-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 9, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (61,11) zeigt jedoch, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hainan Haiyao.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Hainan Haiyao-Aktie mit 3,73 CNH mittlerweile -10,34 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -19,96 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Hainan Haiyao werden sowohl anhand von Analysen aus Bankhäusern als auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hainan Haiyao weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Hainan Haiyao bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Haiyao 2051. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Hainan Haiyao aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.