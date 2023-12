Hainan Haiyao Aktie: Ist das wirklich normal?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Haiyao liegt bei einem Wert von 2051, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf ihre fundamentale Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Hainan Haiyao wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hainan Haiyao ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Aktie von Hainan Haiyao liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen um 1,47 Prozentpunkte geringeren Ertrag bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".