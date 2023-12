Hainan Haiyao Aktie: Aufschrei, garantiert!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Ein niedrigeres KGV deutet in der Regel auf eine preisgünstigere Aktie hin. Im Vergleich zur Branche liegt das KGV von Hainan Haiyao mit einem Wert von 2051,98 auf ähnlichem Niveau. Dies entspricht dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild konnte bei Hainan Haiyao in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine tendenziell positive Ausrichtung, was zu einer guten Bewertung in diesem Kriterium führt. Zudem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls positiv bewertet wird. Zusammenfassend erhält Hainan Haiyao in dieser Kategorie daher eine gute Bewertung.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat Hainan Haiyao in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zur Branche für Arzneimittelaktien ist dies eine Outperformance von +0,34 Prozent. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Hainan Haiyao 2,82 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Jedoch fällt die Dividendenrendite von Hainan Haiyao im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel mit 0 Prozent deutlich niedriger aus. Die Differenz von 1,48 Prozentpunkten führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Hainan Haiyao kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hainan Haiyao jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hainan Haiyao-Analyse.

Hainan Haiyao: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...