Hainan Haiqi Transportation wird immer uninteressanter …

Die Hainan Haiqi Transportation weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Straße und Schiene" zu einem unrentablen Investment. Aus diesem Grund hat die Redaktion die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Hainan Haiqi Transportation wurde in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung festgestellt. Dies basiert auf der Stimmung in den sozialen Medien, die tendenziell negativ ausfällt. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat in letzter Zeit an Aufmerksamkeit verloren. Aufgrund dieser beiden Kriterien erhält Hainan Haiqi Transportation von der Redaktion insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ gegenüber Hainan Haiqi Transportation. Obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen positiv waren, zeigt die Stimmungsanalyse, dass die Marktteilnehmer eher neutral eingestellt sind. Auch historische Berechnungen weisen darauf hin, dass es mehr Kauf- als Verkaufssignale gab. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Hainan Haiqi Transportation im letzten Jahr eine Rendite von -37,96 Prozent erzielt, was 21,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Straße und Schiene" zeigt sich eine Unterperformance, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet wird.