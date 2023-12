Hainan Haiqi Transportation Aktie: Der weitere Knall!

Die Hainan Haiqi Transportation-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Gleichzeitig wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert, was zu einer guten Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung für die Hainan Haiqi Transportation-Aktie, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Unterperformance von 15,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Industrie-Sektors und 17,33 Prozent im Vergleich zur Branche "Straße und Schiene". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.