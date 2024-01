Hainan Haiqi Transportation Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Hainan Haiqi Transportation hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,11 Prozent erzielt. In der "Straße und Schiene"-Branche verzeichneten ähnliche Aktien im Durchschnitt einen Rückgang von -1,12 Prozent, was bedeutet, dass Hainan Haiqi Transportation im Branchenvergleich um -14,99 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,56 Prozent, wobei Hainan Haiqi Transportation um 17,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hainan Haiqi Transportation-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 19,73 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 16,66 CNH weicht somit um -15,56 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (19,12 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-12,87 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hainan Haiqi Transportation-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch an, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Hainan Haiqi Transportation-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hainan Haiqi Transportation derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,32 liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.