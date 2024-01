Hainan Haiqi Transportation Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Hainan Haiqi Transportation hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um -0,7 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -15,41 Prozent für Hainan Haiqi Transportation entspricht. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Hainan Haiqi Transportation um 17,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich mit einer Analyse feststellen, dass sich die Stimmung für Hainan Haiqi Transportation in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Hainan Haiqi Transportation in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hainan Haiqi Transportation von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Des Weiteren wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die Redaktion hat außerdem 6 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, weshalb eine "Gut" Empfehlung gegeben wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hainan Haiqi Transportation derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Straße und Schiene. Der Unterschied beträgt 2,33 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,33 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.