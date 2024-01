Hainan Haiqi Transportation Aktie: Quo vadis?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Ein längerfristiger Blick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung liefert wichtige Informationen. Bei Hainan Haiqi Transportation zeigen sich interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Aktienkurs von Hainan Haiqi Transportation hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,11 Prozent erzielt, was 17,38 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt -0,44 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 15,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hainan Haiqi Transportation-Aktie ein "Schlecht"-Signal ist, da er -7,77 Prozent vom GD200 (19,95 CNH) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, deutet hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -3,77 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Hainan Haiqi Transportation mit 66,82 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Die Branche "Straße und Schiene" weist einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht weder unter- noch überbewertet ist.