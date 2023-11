Hainan Haiqi Transportation Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse der Hainan Haiqi Transportation-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,86 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 21,01 CNH weicht somit um +0,72 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 17,88 CNH, liegt der letzte Schlusskurs um +17,51 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hainan Haiqi Transportation-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hainan Haiqi Transportation zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz und deuten auf eine starke Diskussionsintensität hin. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, ebenso wie die positive Veränderung der Stimmungsrate. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Hainan Haiqi Transportation in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Hainan Haiqi Transportation im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,4 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,4 % darstellt. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Hainan Haiqi Transportation in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,11 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 2,65 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,76 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Performance mit 16,99 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.