Hainan Haiqi Transportation Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Dividendenrendite für Hainan Haiqi Transportation beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0,33 Prozent) für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung bei Hainan Haiqi Transportation festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien negativer geworden ist. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass Hainan Haiqi Transportation derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 70,44 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein neutraler Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt die Aktie von Hainan Haiqi Transportation mit einem Wert von 66 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Straße und Schiene" (KGV von 0). Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.