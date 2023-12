Hainan Haiqi Transportation Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von Hainan Haiqi Transportation liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen des gleichen Sektors ("Industrie") um mehr als 16 Prozent niedriger und weist eine Rendite von -16,11 Prozent auf. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Straße und Schiene"-Branche von -0,64 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 15,48 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Hainan Haiqi Transportation eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,3 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,3 %. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 76,68 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Signal führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse von Hainan Haiqi Transportation wurde auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen bewertet. Die Analysten stellten fest, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war und in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält das Unternehmen in dieser Betrachtung die Einstufung als "Schlecht". Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt jedoch sieben "Gut" und null "Schlecht" berechnete Signale, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Hainan Haiqi Transportation hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.