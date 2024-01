Hainan Haide Industry Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Hainan Haide Capital Management. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Allerdings konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beobachtet werden, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht gesunken. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Hainan Haide Capital Management.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hainan Haide Capital Management Aktie aktuell mit einem Wert von 47,19 im Relative Strength-Index (RSI) als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hainan Haide Capital Management verläuft aktuell bei 12,3 CNH, während der Aktienkurs bei 10,44 CNH liegt, was einem Abstand von -15,12 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine negative Differenz von -7,28 Prozent. Daher lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".