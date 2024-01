Hainan Haide Industry Aktie: Was geht denn hier ab?

Hainan Haide Capital Management: Analyse der Stimmung, des Relative Strength Index (RSI) und der technischen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Hainan Haide Capital Management wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist, und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Hainan Haide Capital Management in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,08 Punkten, was darauf hinweist, dass Hainan Haide Capital Management weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten sich an zehn Tagen positiv und an insgesamt zwei Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hainan Haide Capital Management gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hainan Haide Capital Management-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,34 CNH. Der letzte Schlusskurs weicht davon um -13,86 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Hainan Haide Capital Management-Aktie in den Bereichen Stimmung, RSI und technische Analyse gemischte Bewertungen, die auf eine uneinheitliche Entwicklung des Unternehmens hindeuten.