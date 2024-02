Hainan Haide Industry Aktie: Kaum zu glauben!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Hainan Haide Capital Management ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 29,28, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 51,19 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hainan Haide Capital Management-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,93 CNH. Der letzte Schlusskurs von 9,79 CNH weicht somit um -17,94 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 10,2 CNH, was einem Abweichung von -4,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den Kommentaren und Meinungen führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Hainan Haide Capital Management. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde ebenfalls negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.