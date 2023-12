Hainan Haide Industry Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hainan Haide Capital Management diskutiert. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen aufeinander. Der RSI der Hainan Haide Capital Management führt zu einer Einstufung als "Neutral", mit einem Wert von 65,62. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, mit einem Wert von 67,26. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Hainan Haide Capital Management-Aktie beträgt für die letzten 200 Handelstage aktuell 12,42 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,96 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,76 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 11,58 CNH über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,35 Prozent entspricht. In Summe wird Hainan Haide Capital Management daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien. Für Hainan Haide Capital Management wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.