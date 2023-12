Hainan HNA Infrastructure Investment-Anleger machen nicht mehr mit!

Auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird die Hainan Airport Infrastructure derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,14 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,7 CNH) um -10,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,83 CNH zeigt eine Abweichung von -3,39 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also für die Aktie das Rating "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls untersucht, um das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu beobachten. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings deutet die negative Veränderung der Rate der Stimmungsänderung auf eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert hin. Insgesamt wird die Hainan Airport Infrastructure in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Hainan Airport Infrastructure-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf den RSI als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Themen in den vergangenen zwei Tagen. Dabei wurden auch neun Handelssignale ausgewertet, von denen sechs als "Schlecht" und drei als "Gut" bewertet wurden. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Somit wird die Hainan Airport Infrastructure hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.