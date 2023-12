Hainan HNA Infrastructure Investment Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Stimmung und das Gesprächsvolumen in den sozialen Medien können wichtige Indikatoren für die Entwicklungen an den Finanzmärkten sein. In Bezug auf Hainan Airport Infrastructure hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert. Die Aktie erhält daher von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils negativ, mit nur vier Tagen, an denen positive Themen vorherrschten und zehn Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf negative Themen in Bezug auf Hainan Airport Infrastructure, was zu der Schlussfolgerung führte, die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" zu bewerten. Statistische Auswertungen ergaben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen und führten zu einer "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Hainan Airport Infrastructure als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 87,18, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,36 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Hainan Airport Infrastructure derzeit bei 4,14 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 3,8 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,21 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 3,84 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral" für die Hainan Airport Infrastructure-Aktie.